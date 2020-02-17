Центробанк собирается изменить основания для блокировки счетов. Он не менял их 8 лет

Краснодарский край, Вся Россия

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СМИ 17 февраля сообщили, что Центробанк собирается изменить правила блокировки счетов

Сейчас существует более сотни критериев, по которым банки признают операции по карте сомнительными и могут заблокировать счета. Перечень этих критериев ЦБ утвердил 8 лет назад, и с тех пор он ни разу не менялся, пишет РБК.

Сейчас же Центробанк планирует убрать из списка операции с высокими комиссиями, нестандартные и сложные расчеты.

Кроме того, ЦБ может ввести новые критерии: например, регулярное снятие денег физлицом при поступлении средств от компании или ИП, отказ клиента от разовой банковской операции, просьбу клиента о закрытии счета или выдаче денег после проявления интереса со стороны кредиторов, передает RT.

Обновление перечня связано с тем, что Центробанк планирует «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг».

Как писали Банки Юга.ру, в марте 2019 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ наводит порядок на рынке микрокредитования. Ранее подразделение ЦБ, отвечающее за кибербезопасность, ФинЦЕРТ сообщило о росте числа попыток хищения денег с банковских карт.

Банки Деньги карты Мошенничество

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