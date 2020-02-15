Кубанские хозяйства продали за рубеж мяса и молока на 26 миллионов долларов

Краснодарский край

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Губернатор Краснодарского края рассказал об экспорте продукции из региона

В краснодарском ЦКЗ состоялось мероприятие, посвященное Дню работника отрасли животноводства, где присутствовал губернатор Вениамин Кондратьев. Согласно информации пресс-службы администрации Краснодарского края, за прошедший 2019 год на зарубежные рынки было реализовано мяса и молока на сумму порядка 26 миллионов долларов. Это примерно на 36% выше той планки, которая была обозначена в начале прошлого года.

Губернатор отметил, что к 2024 году уровень экспорта должен соответствовать 27 миллионам долларов в год, в соответствии с требованиями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Также Кондратьев отметил рост поголовья в свиноводстве, который составил примерно 19% в сравнении с 2018 годом.

Напомним, что с 2008 по 2014 годы на Кубани поголовье свиней сильно сократилось из-за африканской чумы. Только в начале 2012 года речь шла уже о 30 тысячах уничтоженных больных особях.

Вениамин Кондратьев Животноводство Экономика

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