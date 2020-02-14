В Новороссийске поймали инкассаторов, которые крали деньги из банкоматов

Двух инкассаторов задержали в Новороссийске за совершение нескольких краж из банкоматов

С заявлением о пропаже 160 тыс. рублей в полицию обратился руководитель одного из финансовых учреждений города. Он обнаружил недостачу при проведении ревизии.

Полицейские опросили сотрудников банка, проверили документацию, изучили записи камер видеонаблюдения. Выяснилось, что деньги пропали во время проведения инкассации. По подозрению в совершении кражи задержали двоих 31-летних инкассаторов, которые собирали деньги из банкоматов. Оказалось, что они причастны к трем кражам, одна из которых произошла в Геленджике.

Против инкассаторов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Мужчины находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет тюрьмы.