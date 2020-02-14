В Новороссийске поймали инкассаторов, которые крали деньги из банкоматов

Краснодарский край

Распечатать

Двух инкассаторов задержали в Новороссийске за совершение нескольких краж из банкоматов

С заявлением о пропаже 160 тыс. рублей в полицию обратился руководитель одного из финансовых учреждений города. Он обнаружил недостачу при проведении ревизии.

Полицейские опросили сотрудников банка, проверили документацию, изучили записи камер видеонаблюдения. Выяснилось, что деньги пропали во время проведения инкассации. По подозрению в совершении кражи задержали двоих 31-летних инкассаторов, которые собирали деньги из банкоматов. Оказалось, что они причастны к трем кражам, одна из которых произошла в Геленджике.

Против инкассаторов возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Мужчины находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Как писали Юга.ру, в Адыгее в 2017 году инкассатора из Краснодара осудили за кражу 5 млн рублей на четыре года тюрьмы. Годом ранее жителя Симферополя осудили на 16 лет за похищение 2,5 млн рублей у инкассатора.

Банки Грабеж Новороссийск

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Подросток и мужчина погибли в ДТП на Кубани
В Новороссийске поймали инкассаторов, которые крали деньги из банкоматов
Сириус вместе с Олимпийским парком хотят вывести из состава Сочи
В Кабардино-Балкарии мужчина ранил в голову девочку, стреляя в собак
В Краснодаре почти на месяц ограничат движение на участке Рашпилевской
В Краснодаре сократят работу трех трамваев из-за ремонта путей в Юбилейном микрорайоне

Лента новостей

Реклама на портале