В Краснодаре парень похитил собаку, чтобы подарить ее девушке

В дежурную часть отдела полиции в Краснодаре обратилась женщина, живущая на Ростовском шоссе. Она сообщил о том, что у нее похитили собаку и деньги. Полицейские установили, что женщина хотела отправить щенка породы пекинес в Санкт-Петербург своим знакомым. В соцсети она нашла водителя, который якобы планировал ехать в этот же город. Они договорились о том, что мужчина возьмет с собой питомца и перевезет его за 3 тыс. рублей.

Впоследствии краснодарка выяснила, что знакомые собаку так и не получили. Сотрудники уголовного розыска обнаружили в интернете объявление о продаже похищенного щенка. Полицейские установили информацию об авторе предложения и задержали его на улице Репина в Краснодаре.