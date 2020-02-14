В Краснодаре парень похитил собаку, чтобы подарить ее девушке

Краснодарский край

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В полиции Краснодара 14 февраля рассказали о местном жителе, который похитил собаку, чтобы подарить ее девушке

В дежурную часть отдела полиции в Краснодаре обратилась женщина, живущая на Ростовском шоссе. Она сообщил о том, что у нее похитили собаку и деньги. Полицейские установили, что женщина хотела отправить щенка породы пекинес в Санкт-Петербург своим знакомым. В соцсети она нашла водителя, который якобы планировал ехать в этот же город. Они договорились о том, что мужчина возьмет с собой питомца и перевезет его за 3 тыс. рублей.

Впоследствии краснодарка выяснила, что знакомые собаку так и не получили. Сотрудники уголовного розыска обнаружили в интернете объявление о продаже похищенного щенка. Полицейские установили информацию об авторе предложения и задержали его на улице Репина в Краснодаре.

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Злоумышленником оказался ранее судимый 27-летний уроженец Ханты-Мансийского автономного округа. Он признался в преступлении и рассказал, что хотел подарить собаку своей девушке. Но она отказалась от такого подарка, после чего парень продал животное за 1 тыс. рублей.

В отношении него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Животные Краснодар Мошенничество Хищение

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