Министр образования призвал бизнес и науку начать говорить на одном языке

Краснодарский край, Вся Россия

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков 10 февраля рассказал журналистам, что государство планирует привлекать бизнес к финансированию науки

Валерий Фальков, занявший 21 января пост министра науки и высшего образования России, дал интервью «Известиям», в котором рассказал, что власти должны «помогать университетам, вузам, научным организациям выстраивать более продуктивный диалог с бизнесом».

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По мнению Фалькова, бизнес-сообщество должно оценить преимущества взаимодействия с университетами и академическими институтами, потому что сейчас «бизнес и наука говорят на разных языках».

Министр призвал «меняться самим, менять язык», а некоторым научным организациям, в которых компании из реального сектора воспринимаются как спонсоры, он рекомендовал изменить точку зрения.

Фальков объяснил свою позицию тем, что бизнес должен «с удовольствием вкладывать в университеты и вузы, понимая, что решает в том числе и свои задачи», написал RT.

Юга.ру в сентябре 2019 года публиковали интервью с профессором Сколтеха Артемом Огановым, который входит в топ-10 самых известных российских ученых, его метод предсказания материалов используется по всему миру. Оганов поделился мыслями о состоянии отечественной науки, религии и обесценивании высшего образования не только в России, но и по всему миру.

В Краснодаре Артем Оганов выступил на фестивале Geek Picnic с докладом «Необычная химия экстремальных условий».

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