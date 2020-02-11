Министр образования призвал бизнес и науку начать говорить на одном языке

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков 10 февраля рассказал журналистам, что государство планирует привлекать бизнес к финансированию науки

Валерий Фальков, занявший 21 января пост министра науки и высшего образования России, дал интервью «Известиям» , в котором рассказал, что власти должны «помогать университетам, вузам, научным организациям выстраивать более продуктивный диалог с бизнесом».

По мнению Фалькова, бизнес-сообщество должно оценить преимущества взаимодействия с университетами и академическими институтами, потому что сейчас «бизнес и наука говорят на разных языках».

Министр призвал «меняться самим, менять язык», а некоторым научным организациям, в которых компании из реального сектора воспринимаются как спонсоры, он рекомендовал изменить точку зрения.

Фальков объяснил свою позицию тем, что бизнес должен «с удовольствием вкладывать в университеты и вузы, понимая, что решает в том числе и свои задачи», написал RT.