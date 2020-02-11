Министр образования призвал бизнес и науку начать говорить на одном языке
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков 10 февраля рассказал журналистам, что государство планирует привлекать бизнес к финансированию науки
Валерий Фальков, занявший 21 января пост министра науки и высшего образования России, дал интервью «Известиям», в котором рассказал, что власти должны «помогать университетам, вузам, научным организациям выстраивать более продуктивный диалог с бизнесом».
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По мнению Фалькова, бизнес-сообщество должно оценить преимущества взаимодействия с университетами и академическими институтами, потому что сейчас «бизнес и наука говорят на разных языках».
Министр призвал «меняться самим, менять язык», а некоторым научным организациям, в которых компании из реального сектора воспринимаются как спонсоры, он рекомендовал изменить точку зрения.
Фальков объяснил свою позицию тем, что бизнес должен «с удовольствием вкладывать в университеты и вузы, понимая, что решает в том числе и свои задачи», написал RT.
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