В Краснодаре сотрудник банка разглашал сведения клиентов

Краснодарский край

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Сотрудники ФСБ в феврале задержали банковского рабочего, который разглашал данные клиентов

Руководитель одного из офисов Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» передал третьему лицу электронные файлы, содержащие сведения, отнесенные к банковской тайне. Сотрудники ФСБ вместе со службой безопасности банка установили, что электронная база данных содержала информацию в отношении предварительно одобренных кредитов, а также клиентскую базу.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 183 УК РФ (Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе). Проводится проверка, устанавливаются дополнительные эпизоды его деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе банка порталу Юга.ру уточнили, что преступные действия сотрудника выявила внутренняя проверка. Ущерб клиентам не был причинен, подчеркнули в кредитном учреждении.

«По материалам проведенной банком внутренней проверки и с учетом наличия в действиях работника Краснодарского регионального филиала признаков уголовно-наказуемых деяний правоохранительными органами по обращению банка возбуждено уголовное дело. Банк оказывает всестороннюю поддержку правоохранительным органам в установлении обстоятельств совершенного преступления. Благодаря своевременно совершенным действиям ущерб клиентам банка не причинен», — отметили в пресс-службе АО «Россельхозбанк».

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