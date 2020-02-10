В Краснодаре Tele2 открыл новый офис с кофейней

В новом Tele2 одновременно работают и салон связи, и кофе-бар

Салон был открыт 7 февраля в ТРЦ «Галерея» на ул. Володи Головатого, 313. Он расположен на первом этаже в первой очереди центра. Digital-подход устанавливает открытый контакт с посетителями. Используя планшет, консультант общается с клиентом в любой точке зала. Вместо традиционных кассовых зон и больших мониторов в салонах установлена легкая стойка в зоне ресепшен.

Новая виртуальная витрина «Все в один клик» позволяет клиенту посмотреть карту зоны покрытия Tele2 и работает как терминал самообслуживания. Пользователь может выбрать номер и подключиться к сети, добавить услуги, отправить заявку на переход по MNP или сменить тариф. В новых салонах характеристики гаджетов и отзывы пользователей представлены на интерактивной витрине. В новом магазине Tele2 создала зону умных вещей. В ней представлены Яндекс.Станции, наушники, часы, элементы умного дома и многое другое.

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