В Краснодаре Tele2 открыл новый офис с кофейней
В новом Tele2 одновременно работают и салон связи, и кофе-бар
Салон был открыт 7 февраля в ТРЦ «Галерея» на ул. Володи Головатого, 313. Он расположен на первом этаже в первой очереди центра.
Digital-подход устанавливает открытый контакт с посетителями. Используя планшет, консультант общается с клиентом в любой точке зала. Вместо традиционных кассовых зон и больших мониторов в салонах установлена легкая стойка в зоне ресепшен.
Новая виртуальная витрина «Все в один клик» позволяет клиенту посмотреть карту зоны покрытия Tele2 и работает как терминал самообслуживания. Пользователь может выбрать номер и подключиться к сети, добавить услуги, отправить заявку на переход по MNP или сменить тариф. В новых салонах характеристики гаджетов и отзывы пользователей представлены на интерактивной витрине.
В новом магазине Tele2 создала зону умных вещей. В ней представлены Яндекс.Станции, наушники, часы, элементы умного дома и многое другое.
Как устроен интернет вещей:
В новом салоне есть и кофейня. Клиенты могут не только воспользоваться услугами оператора, но и купить чашку кофе или десерт. Проект реализован в партнерстве с федеральной сетью кофеен OnePriceCoffee. На юге РФ это вторая digital-кофейня: первый ко-брендиговый салон связи Tele2 с кофейней открылся в ТРЦ «OZ Mall» в 2019 году.
«Новый салон связи — это отражение нашей стратегии "других правил" в фирменной рознице. Салон использует трижды digital-подход. Этот формат в сервисе, ассортименте и коммуникациях соответствует цифровизации и делает процесс обслуживания максимально комфортным. К тому же здесь можно не только разобраться с сотовой связью, но и отдохнуть и выпить кофе. Мы стремимся адаптировать бизнес-процессы к потребностям и ожиданиям наших клиентов. Объединяя таким образом технологии и высокое качество обслуживания, мы создаем новое комфортное пространство для жителей города», — директор краснодарского филиала Tele2 Вячеслав Козин.
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