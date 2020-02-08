Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры, съели каши, сыграли в хоккей и не договорились о скидках на нефть
В Сочи 7 февраля прошли двусторонние переговоры президентов России и Беларуси — Владимира Путина и Александра Лукашенко
Коррективы в программу официальных мероприятий внесла погода. Российская делегации не смогла в намеченное время приземлиться в сочинском аэропорту из-за плохих метеоусловий. Поэтому переговоры начались между лидерами государств с разговора тет-а-тет, где президенты по словам Лукашенко, дошли «до глубины седых времен».
В начале встречи белорусский лидер, шутя, пожаловался Путину, что в резиденции, где он остановился, почти не осталось снега, передает РИА «Новости».
Переговоры Путина и Лукашенко по нефти начались с жалоб Батьки на ... снег.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2020
«И везет же вам! И снега море, и зима. У нас там, где я живу, почти не осталось снега - вот тут, пониже, рядом», - попенял он Путину.
«Там еще больше», - намекнул тот, показав на гору. pic.twitter.com/3LYbLFui4q
Во время переговоров Путин угостил гостя кашей с ягодами, передает ТАСС.
«Кашку с утра ели?» — спросил Путин.
«Не на воде же», — ответил ему Лукашенко.
«Попробуйте, вам понравится», — настоял российский президент.
Редиска, помидорки, укроп, кашка. Здоровое питание Путина.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2020
И две тарелочки с овсянкой для Лукашенко.
Нефти не поставляют, снег не досыпают. Хотя бы каша в избытке. pic.twitter.com/YYn45PswGx
После первого раунда переговоров президенты сыграли хоккейный матч. В игре принял участие сын президента Беларуси Николай. Путин, по традиции, выступил в форме национальной команды под номером 11, Лукашенко — в хоккейном свитере с номером 01 с орнаментом в цветах белорусского флага. Матч завершился со счетом 13:4 в пользу команды, за которую играли президенты РФ и Белоруссии, сообщает ТАСС.
Позже переговоры продолжились и Лукашенко заметил, что президенты за день провели пять таймов — учитывая два раунда переговоров и три тайма на хоккейной арене.
«У нас уже пятый тайм сегодня, так что мы плодотворно сегодня поработали и спасибо, что вы предложили провести эту встречу, чтобы познакомиться с членами правительства нового», — сказал Лукашенко.
Напомним, встреча президентов проходила на фоне сложностей в нефтегазовом вопросе: Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей с РФ о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. Лукашенко ранее назвал переговоры «моментом истины».
Однако после переговоров замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил, что Россия продолжит поставки нефти в Белоруссию на прежних коммерческих условиях.
Он уточнил, что нефть продается на белорусском и российском рынках на одинаковых условиях. И российская сторона не может предоставлять скидки, так как для этого нужно было бы ввести госрегулирование нефтяного рынка.
«Сегодня встал вопрос, поскольку была запросная позиция, предоставления скидок. Это означает только одно: если предоставлять скидки, то необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что сделать не сможем», — цитирует Козака RT.
При этом замглавы администрации президента уточнил, что Россия будет способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями в Белоруссии и российскими нефтяными компаниями.
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