Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры, съели каши, сыграли в хоккей и не договорились о скидках на нефть

В Сочи 7 февраля прошли двусторонние переговоры президентов России и Беларуси — Владимира Путина и Александра Лукашенко

Коррективы в программу официальных мероприятий внесла погода. Российская делегации не смогла в намеченное время приземлиться в сочинском аэропорту из-за плохих метеоусловий. Поэтому переговоры начались между лидерами государств с разговора тет-а-тет, где президенты по словам Лукашенко, дошли «до глубины седых времен». В начале встречи белорусский лидер, шутя, пожаловался Путину, что в резиденции, где он остановился, почти не осталось снега, передает РИА «Новости».

Переговоры Путина и Лукашенко по нефти начались с жалоб Батьки на ... снег.



«И везет же вам! И снега море, и зима. У нас там, где я живу, почти не осталось снега - вот тут, пониже, рядом», - попенял он Путину.



«Там еще больше», - намекнул тот, показав на гору. pic.twitter.com/3LYbLFui4q — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2020

Во время переговоров Путин угостил гостя кашей с ягодами, передает ТАСС. «Кашку с утра ели?» — спросил Путин.

«Не на воде же», — ответил ему Лукашенко.

«Попробуйте, вам понравится», — настоял российский президент.

Редиска, помидорки, укроп, кашка. Здоровое питание Путина.

И две тарелочки с овсянкой для Лукашенко.



Нефти не поставляют, снег не досыпают. Хотя бы каша в избытке. pic.twitter.com/YYn45PswGx — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 7, 2020

После первого раунда переговоров президенты сыграли хоккейный матч. В игре принял участие сын президента Беларуси Николай. Путин, по традиции, выступил в форме национальной команды под номером 11, Лукашенко — в хоккейном свитере с номером 01 с орнаментом в цветах белорусского флага. Матч завершился со счетом 13:4 в пользу команды, за которую играли президенты РФ и Белоруссии, сообщает ТАСС. Позже переговоры продолжились и Лукашенко заметил, что президенты за день провели пять таймов — учитывая два раунда переговоров и три тайма на хоккейной арене. «У нас уже пятый тайм сегодня, так что мы плодотворно сегодня поработали и спасибо, что вы предложили провести эту встречу, чтобы познакомиться с членами правительства нового», — сказал Лукашенко.