Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным, которые назвал «моментом истины»

Лидеры стран планируют обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Лукашенко, анонсируя встречу, назвал предстоящие переговоры «моментом истины».

«Некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения. Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос», — цитирует Лукашенко портал БЕЛТА.

В частности, он отметил существующие разногласия с РФ по условиям поставки нефти.

«Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал глава государства.

Он заявил, что в России не соглашаются на такие предложения и настаивают также на существенной премии компаниям за поставку нефти в Беларусь. «А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?» — добавил Лукашенко.

В конце января он заявлял, что разногласия Минска и Москвы в сфере поставок энергоресурсов связаны с прежним составом российского правительства, передает RT.

5 февраля президент республики провел в Минске совещание по топливно-энергетическому комплексу. На нем обсуждалось обеспечение эффективной работы ТЭК в условиях разногласий с РФ по условиям поставки энергоносителей, пишет ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, в июне 2019 года Лукашенко рассказал Кадырову о мечте посмотреть на горы Кавказа и вручил ему орден.