Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Путиным, которые назвал «моментом истины»
В Сочи 7 февраля состоится встреча президентов России и Белоруссии - Владимира Путина и Александра Лукашенко
Лидеры стран планируют обсудить актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее Лукашенко, анонсируя встречу, назвал предстоящие переговоры «моментом истины».
«Некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения. Мы были архитекторами этих отношений, нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос», — цитирует Лукашенко портал БЕЛТА.
В частности, он отметил существующие разногласия с РФ по условиям поставки нефти.
«Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал глава государства.
Он заявил, что в России не соглашаются на такие предложения и настаивают также на существенной премии компаниям за поставку нефти в Беларусь. «А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?» — добавил Лукашенко.
В конце января он заявлял, что разногласия Минска и Москвы в сфере поставок энергоресурсов связаны с прежним составом российского правительства, передает RT.
5 февраля президент республики провел в Минске совещание по топливно-энергетическому комплексу. На нем обсуждалось обеспечение эффективной работы ТЭК в условиях разногласий с РФ по условиям поставки энергоносителей, пишет ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, в июне 2019 года Лукашенко рассказал Кадырову о мечте посмотреть на горы Кавказа и вручил ему орден.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.