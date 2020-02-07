Путин уволил начальника МЧС по Чечне. Ранее сообщалось, что он задержан за нелояльность Кадырову

Президент России Владимир Путин 7 февраля уволил начальника ГУ МЧС по Чечне Руслана Яхьяева. Ранее «Новая газета» писала о его задержании в связи с нелояльностью Кадырову

Президент освободил от должности четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции. Соответствующий указ 7 февраля был опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо генерал-лейтенанта внутренней службы Руслана Яхьяева, должности лишились министр внутренних дел по республике Коми Виктор Половников. Ранее он был арестован по подозрению в получении взятки, написал 7 февраля RT. Также свои посты покинули начальник УМВД по Амурской области Николай Аксенов, руководитель УМВД по Приморскому краю Николай Афанасьев и замруководитель Главного СУ СК по Московской области полковник юстиции Александр Сарафанов.