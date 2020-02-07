Путин уволил начальника МЧС по Чечне. Ранее сообщалось, что он задержан за нелояльность Кадырову
Президент России Владимир Путин 7 февраля уволил начальника ГУ МЧС по Чечне Руслана Яхьяева. Ранее «Новая газета» писала о его задержании в связи с нелояльностью Кадырову
Президент освободил от должности четырех генералов МВД и МЧС, а также одного полковника юстиции. Соответствующий указ 7 февраля был опубликован на официальном портале правовой информации.
Помимо генерал-лейтенанта внутренней службы Руслана Яхьяева, должности лишились министр внутренних дел по республике Коми Виктор Половников. Ранее он был арестован по подозрению в получении взятки, написал 7 февраля RT. Также свои посты покинули начальник УМВД по Амурской области Николай Аксенов, руководитель УМВД по Приморскому краю Николай Афанасьев и замруководитель Главного СУ СК по Московской области полковник юстиции Александр Сарафанов.
Кто такой Руслан Яхьяев
Руслан Яхьяев родился 11 апреля 1970 года в поселке Новогрозненском Гудермесского района Чечено-Ингушской Автономной ССР.
В 2001 году стал ведущим специалистом отдела законности и правопорядка аппарата главы администрации и правительства Чеченской Республики. В 2004 году занял пост начальника отдела обеспечения безопасности президента Чечни, в 2005 году возглавил управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности республики. С 2009 года Яхьяев занимал должность начальника МЧС Чечни.
В октябре 2019 года «Новая газета» сообщила о том, что в Чечне происходит «чистка» чиновников, нелояльных главе республики Рамзану Кадырову. Среди прочих должностных лиц, которых, по данным издания, задерживали и пытали, оказался Руслан Яхъев. 18 октября на ЧГТРК «Грозный» вышел сюжет, в котором Яхъев опроверг информацию о своем задержании и пытках. По словам министра, у него был отпуск.
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