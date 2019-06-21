Лукашенко рассказал Кадырову о мечте посмотреть на горы Кавказа и вручил ему орден

«Нет необходимости рассказывать о моем отношении к чеченскому народу. И я недавно, назначая министра внутренних дел, а он у нас кавказец, рассказывал о моих чувствах к кавказскому населению. Это действительно крепкие люди, с которых мы берем пример в определенных моментах», — сказал глава Беларуси.

Лукашенко рассказал Кадырову, что мечтает побывать в горах Чечни, Дагестана и других кавказских регионов, сообщает RT.

«У меня есть друзья. Правда, в Ингушетии живут. Но все равно это близкие вам люди. И я ему [другу] говорю: ты меня отвези на родину и покажи башню [семейные башни]. Для меня действительно [интересно] побывать в таких местах без помпы, лишних людей, посмотреть, что это за кавказские горы, где живут мужественные люди», — поделился Лукашенко.

Он вручил главе Чечни орден Дружбы народов. Указ о награждении Лукашенко подписал в августе 2018 года, сообщили в пресс-службе администрации президента Беларуси.