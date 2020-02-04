Краснодарец с гипсом на руке пропал после посещения горбольницы

Краснодарский край

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В Краснодаре разыскивают 59-летнего Анатолия Пуховского, который пропал в январе после посещения горбольницы

Пуховский вышел из горбольницы № 1 на Красной, 103 около 20:00 28 января. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост мужчины — 170-175 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, с залысиной, глаза карие. На его правой руке гипс до локтя, также среди особых примет — татуировка с надписью «КТВО» на запястье левой руки. У мужчины нарушена координация движений, он страдает потерей памяти.

Был одет в черную куртку, вязаную черную шапку, черные штаны и черные ботинки со шнуровкой.

Тех, кому что-либо известно о Пуховском, просят сообщить об этом в УМВД по Краснодару на Октябрьской, 121 или по телефонам: 8(861)268-40-45 либо 102.

Как писали Юга.ру, также в Краснодаре два месяца ищут 30-летнего Валерия Цыплакова, которого в последний раз видели 2 декабря в больнице скорой помощи на ул. 40 лет Победы.

Краснодар Пропавшие без вести Розыск людей

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