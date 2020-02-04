В Адыгее начал действовать новый регламент судебного примирения

Адыгея

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В Адыгее определили пять судебных примирителей, которые будут помогать сторонам решить дело миром на любом этапе процесса

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Должность судебного примирителя — новая в судебной системе России. С ее введением урегулирование споров можно проводить на любой стадии судебного процесса в отличие от досудебного примирения, которое практикуется с 2010 года, сообщили в пресс-службе Верховного суда Адыгеи. Мировое соглашение может быть достигнуто на любом этапе, в том числе в апелляционной и кассационной инстанциях. Утверждая его, судьи отменяют вынесенные судебные акты и прекращают производство по делу.

Регламент судебного примирения утвердил в конце прошлого года Верховный суд России, а в конце января 2020 года появился список из 342 судебных примирителей.

«В каждом субъекте число судебных примирителей варьируется от одного до пяти человек. В Адыгее их максимальное число: два представителя Арбитражного суда республики — Барич Шагуч, Хамед Макаев и три судьи Верховного суда республики — Сергей Данилов, Асланхан Набокова, Ольга Кулинченко», — рассказали в пресс-службе Верховного суда Адыгеи.

Для урегулирования конфликта стороны могут выбрать любого судебного примирителя. При приеме заявлений судья теперь в обязательном порядке должен предлагать сторонам воспользоваться примирительными процедурами.

Правосудие Суд

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В Адыгее начал действовать новый регламент судебного примирения

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