Дмитрий Гоблин Пучков перевел сериал «Семья Сопрано» для Wink и Amediateka
В Москве 28 января Дмитрий Гоблин Пучков презентовал свой новый перевод сериала «Семья Сопрано»
Впервые специально для Wink, «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» и сервиса Amediateka Дмитрий Пучков перевел и озвучил все шесть сезонов сериала — это 86 эпизодов. «Семья Сопрано» рассказывает о деловой и повседневной жизни современного крестного отца. Сериал выходил с 1999 по 2007 год и заслужил профессиональное признание, собрав коллекцию наград практически во всех номинациях премий «Эмми», «Золотой глобус» и Гильдии актеров.
Первые две серии в новом переводе появятся в Wink и сервисе Amediateka 31 января, далее каждую пятницу будут выходить по два новых эпизода, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».
На творческой встрече со зрителями на стенде «Ростелекома» Пучков приоткрыл некоторые секреты правильного перевода кино, рассказал о работе над переводом сериала «Семья Сопрано» и поделился дальнейшими планами по сотрудничеству с Wink.
«Для меня это была гигантская работа — общая продолжительность всех эпизодов всех сезонов "Семьи Сопрано" составила более 78 часов. А работа над правильным переводом и озвучкой требует во много раз больше времени. Так что это существенная часть моей жизни последних месяцев. Новый перевод, поскольку он не предназначен для показа в телеэфире, гораздо честнее и жестче, он ничего не скрывает, в том числе в речи героев. Отличный повод посмотреть или пересмотреть историю жизни семьи Сопрано», — заключил Пучков.
В 2020 году специально для «Интерактивного ТВ» и онлайн-кинотеатра Wink «Ростелекома» Гоблин сделает переводы саги про вампиров «Блэйд» и «Блэйд 2», фильма Клинта Иствуда «Гран Торино», криминальной драмы с Беном Аффлеком «Город воров». При поддержке кинокомпании «Вольга» Пучков переведет новый фильм Гая Ричи «Джентльмены» эксклюзивно для Wink. О премьере перевода сообщат дополнительно.
Напомним, «Ростелеком» и переводчик англоязычного кино на русский язык Дмитрий Пучков подписали договор о сотрудничестве летом 2019 года. Сейчас только пользователи «Интерактивного ТВ» и Wink могут посмотреть в специальном именном разделе «Тупи4Ок Goblin’a» целую коллекцию фильмов, в числе которых «Волк с Уолл-Стрит», «Казино», «Зеленая книга», «Лицо со шрамом», сериал «Рим». Зрителям сервисов «Ростелекома» также доступны авторские проекты «Синий фил», «Разведопрос» и другие.
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