Дмитрий Гоблин Пучков перевел сериал «Семья Сопрано» для Wink и Amediateka

Впервые специально для Wink, «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» и сервиса Amediateka Дмитрий Пучков перевел и озвучил все шесть сезонов сериала — это 86 эпизодов. «Семья Сопрано» рассказывает о деловой и повседневной жизни современного крестного отца. Сериал выходил с 1999 по 2007 год и заслужил профессиональное признание, собрав коллекцию наград практически во всех номинациях премий «Эмми», «Золотой глобус» и Гильдии актеров.

Первые две серии в новом переводе появятся в Wink и сервисе Amediateka 31 января, далее каждую пятницу будут выходить по два новых эпизода, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

На творческой встрече со зрителями на стенде «Ростелекома» Пучков приоткрыл некоторые секреты правильного перевода кино, рассказал о работе над переводом сериала «Семья Сопрано» и поделился дальнейшими планами по сотрудничеству с Wink.

«Для меня это была гигантская работа — общая продолжительность всех эпизодов всех сезонов "Семьи Сопрано" составила более 78 часов. А работа над правильным переводом и озвучкой требует во много раз больше времени. Так что это существенная часть моей жизни последних месяцев. Новый перевод, поскольку он не предназначен для показа в телеэфире, гораздо честнее и жестче, он ничего не скрывает, в том числе в речи героев. Отличный повод посмотреть или пересмотреть историю жизни семьи Сопрано», — заключил Пучков.