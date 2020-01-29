На школьный автобус в Сочи упало дерево

Краснодарский край

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На трассе возле сочинского поселка Лоо днем 29 января школьный автобус придавило деревом

Происшествие случилось на дороге Горный воздух — Джубга — Сочи. Дерево упало на школьный автобус, а также придавило автомобиль Porsche. На фотографиях, опубликованных на сайте «ЧП Сочи», ствол придавил переднюю часть автобуса. На участке ввели реверсивное движение. Спустя полчаса дерево распилили, после чего возобновили полноценное движение.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю, в момент ЧП детей в автобусе не было. В результате происшествия никто не пострадал.  

Напомним, накануне вечером в Краснодаре пьяный водитель устроил аварию на встречке.

ДТП Сочи

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