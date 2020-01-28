Набережную Евпатории во время ремонта испортили на 200 млн рублей

Подрядчик допустил множество нарушений при ремонте набережной имени Валентины Терешковой, из-за финансовых нарушений в правоохранительных органах возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (Халатность). Счетная палата России посчитала, что ущерб составил около 200 млн рублей. Власти расторгли договор с подрядчиком, сейчас идет суд и расследование дела, рассказал глава городской администрации Роман Тихончук «Интерфаксу».

По его словам, подрядчик выполнил около 70% работ, однако большинство из них придется переделывать. Набережную временно законсервировали, пока идет подготовка к новому проекту. Сдавать его планируют по частям для удобства туристов, завершить работы планируют к концу 2021 года.

Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Напомним, реконструкция набережной в центре Евпатории началась летом 2018 года по федеральной целевой программе развития Крыма. Контракт заключили на 774 млн рублей, а работы планировали завершить к концу 2019 года.