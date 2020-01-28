Набережную Евпатории во время ремонта испортили на 200 млн рублей
При ремонте набережной Евпатории подрядчик допустил нарушения на 200 млн рублей
Подрядчик допустил множество нарушений при ремонте набережной имени Валентины Терешковой, из-за финансовых нарушений в правоохранительных органах возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (Халатность). Счетная палата России посчитала, что ущерб составил около 200 млн рублей. Власти расторгли договор с подрядчиком, сейчас идет суд и расследование дела, рассказал глава городской администрации Роман Тихончук «Интерфаксу».
По его словам, подрядчик выполнил около 70% работ, однако большинство из них придется переделывать. Набережную временно законсервировали, пока идет подготовка к новому проекту. Сдавать его планируют по частям для удобства туристов, завершить работы планируют к концу 2021 года.
Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.
Напомним, реконструкция набережной в центре Евпатории началась летом 2018 года по федеральной целевой программе развития Крыма. Контракт заключили на 774 млн рублей, а работы планировали завершить к концу 2019 года.
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