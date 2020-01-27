Новороссийск, Крымский и Темрюкский районы хотят сделать особыми экономическими зонами

Губернатор Вениамин Кондратьев рассказал в интервью «Коммерсанту», что ОЭЗ могут появиться уже в 2020 году в Крымском, Темрюкском районах и в Новороссийске. Эти территории будут иметь особый юридический статус и льготные экономические условия для предпринимателей. В результате в крае планируется создать мощную транспортно-логистическую сеть.

Глава региона объяснил выбор муниципалитетов под ОЭЗ объективными факторами. Так, в Новороссийске расположен крупнейший в России морской торговый порт. Объемы перевалки грузов будут расти и дальше, будут строиться новые специализированные терминалы. В конечном счете, по словам Кондратьева, это может создать предпосылки для появления здесь экспортно ориентированных и импортозамещающих производств с высокой добавленной стоимостью.

Темрюкский район он назвал одной из наиболее перспективных точек роста экономики края. Грузооборот создаваемых объектов в портовой зоне, по оценке властей, в будущем может достигать 70 млн тонн, ключевыми импортерами будут страны средиземноморского бассейна. Здесь, сообщил губернатор, уже планируется строительство девяти предприятий с совокупным объемом производства 12,5 млн тонн в год. Это позволит создать одну из крупнейших в стране портовых зон.

Крымский район благодаря удобному расположению, по словам Кондратьева, может стать узловым транспортно-логистическим центром ЮФО. Его мощность и площадку можно будет использовать, как «сухой порт» для перевалки и временного хранения грузов, в том числе из Новороссийского транспортного узла.

«Предприятия, которые станут резидентами этих особых экономических зон, получат льготы по налогообложению, в частности по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному и транспортному налогам. Они смогут экономить на пошлинах и минимизировать свои затраты», — отметил Кондратьев.

Он подчеркнул, что все льготы и преференции быстро окупятся бюджету рабочими местами и экономическим ростом. Потенциальные резиденты, готовые зайти в эти зоны, по словам главы региона, уже есть.

Заявку на создание ОЭЗ Кубань будет подавать в Министерство экономического развития РФ.