Главы Кабардино-Балкарии и Волгоградской области представили юг в новом составе Госсовета

Президент Владимир Путин 27 января утвердил новый состав президиума Госсовета, в состав которого вошли восемь действующих глав регионов

Документ о составе Госсовета опубликован на официальном портале правовой информации.

В него вошли: глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

В предыдущий состав президиума, утвержденный в августе, входили главы Адыгеи, Северной Осетии, Якутии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, губернаторы Брянской, Омской и Нижегородской областей. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в последний раз входил в состав Госсовета год назад.

Государственный совет — совещательный орган, созданный в 2000 году и занимающийся содействием реализации полномочий президента в вопросах обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов власти. Персональный состав президиума определяет глава государства. Он подлежит ротации раз в полгода.