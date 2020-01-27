Главы Кабардино-Балкарии и Волгоградской области представили юг в новом составе Госсовета

Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Вся Россия

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Президент Владимир Путин 27 января утвердил новый состав президиума Госсовета, в состав которого вошли восемь действующих глав регионов

Документ о составе Госсовета опубликован на официальном портале правовой информации.

В него вошли: глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Тверской области Игорь Руденя, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

В предыдущий состав президиума, утвержденный в августе, входили главы Адыгеи, Северной Осетии, Якутии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, губернаторы Брянской, Омской и Нижегородской областей. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в последний раз входил в состав Госсовета год назад.

Государственный совет — совещательный орган, созданный в 2000 году и занимающийся содействием реализации полномочий президента в вопросах обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов власти. Персональный состав президиума определяет глава государства. Он подлежит ротации раз в полгода.

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Напомним, в скором времени Госсовет может изменить свой статус. В ходе послания Федеральному Собранию 15 января Путин предложил закрепить статус и роль Госсовета в Конституции РФ. Согласно предлагаемой поправке, он создается «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства».

Владимир Путин Чиновники

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