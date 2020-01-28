УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми

Объем кредитов, выданных банком УРАЛСИБ по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми, в 2019 году составил 1,39 млрд рублей

В июле 2019 года УРАЛСИБ запустил программу ипотечного кредитования с господдержкой, которая действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети родились в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, рассказали 27 февраля в пресс-службе банка.

Кроме того, заемщиками по этой программе могут стать клиенты, воспитывающие ребенка-инвалида, рожденного не позднее 31 декабря 2022 года. В этом случае не имеет значения общее количество детей в семье, группа инвалидности ребенка и то, когда ребенок ее получил. По условиям программы, ребенок может быть усыновленным/удочеренным.

Принять участие в программе могут граждане России в возрасте от 18 до 70 лет на дату окончания срока кредитования, у которых есть постоянная или временная регистрация на территории РФ. Стаж работы на последнем месте должен составлять не менее трех месяцев.

Ознакомиться с полными условиями ипотечной программы, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте банка УРАЛСИБ.