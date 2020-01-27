На Кубани в 2019 году подорожала гречка. Зато сахар стал дешевле

Аналитики 27 января рассказали, как в 2019 году в России изменились цены на гречку и сахар

Эксперты IT-компании «Эвотор» проанализировали данные с 50 тыс. чеков со смарт-терминалов в несетевых магазинах и выяснили, как изменились за год цены на гречку и сахар в российских регионах, сообщило РИА «Новости».

Выяснилось, что в 2018 году в среднем крупа стоила 47,9 рубля за 1 кг. В 2019 году гречка выросла в цене до 69,7 рублей/кг, рассказали эксперты. Аналитики отметили, что сахар, наборот, подешевел: если в 2018 году он стоит порядка 54,4 рублей/кг, то в 2019 году россияне заплатили за 1 кг сахара 44 рубля.