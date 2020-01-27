На Кубани в 2019 году подорожала гречка. Зато сахар стал дешевле

Краснодарский край, Вся Россия

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Аналитики 27 января рассказали, как в 2019 году в России изменились цены на гречку и сахар

Эксперты IT-компании «Эвотор» проанализировали данные с 50 тыс. чеков со смарт-терминалов в несетевых магазинах и выяснили, как изменились за год цены на гречку и сахар в российских регионах, сообщило РИА «Новости».

Выяснилось, что в 2018 году в среднем крупа стоила 47,9 рубля за 1 кг. В 2019 году гречка выросла в цене до 69,7 рублей/кг, рассказали эксперты. Аналитики отметили, что сахар, наборот, подешевел: если в 2018 году он стоит порядка 54,4 рублей/кг, то в 2019 году россияне заплатили за 1 кг сахара 44 рубля.

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Больше всего цены на гречку выросли в Пермском крае (+91%), в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае (+82%).

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе компании «Эвотор», в Краснодарском крае сахар за год подешевел на 24% — до 45 рублей за кило, а гречка подорожала на 42%: в регионе средняя цена за 1 кг гречки в декабре 2019 года достигла почти 66 рублей.

Как писали Юга.ру, в 2014 году в России ускорился рост цен на гречневую крупу, рис и пшено. По состоянию на 1 апреля 2015 года в сравнении с 1 апреля 2014 года цена на гречку в Краснодарском крае выросла на 86,8%. Тогда средняя цена поднялась с 37 рублей до 69 рублей за 1 кг.

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