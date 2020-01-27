На Кубани в 2019 году подорожала гречка. Зато сахар стал дешевле
Аналитики 27 января рассказали, как в 2019 году в России изменились цены на гречку и сахар
Эксперты IT-компании «Эвотор» проанализировали данные с 50 тыс. чеков со смарт-терминалов в несетевых магазинах и выяснили, как изменились за год цены на гречку и сахар в российских регионах, сообщило РИА «Новости».
Выяснилось, что в 2018 году в среднем крупа стоила 47,9 рубля за 1 кг. В 2019 году гречка выросла в цене до 69,7 рублей/кг, рассказали эксперты. Аналитики отметили, что сахар, наборот, подешевел: если в 2018 году он стоит порядка 54,4 рублей/кг, то в 2019 году россияне заплатили за 1 кг сахара 44 рубля.
Читайте также:
Больше всего цены на гречку выросли в Пермском крае (+91%), в Бурятии, Удмуртии, Смоленской области и на Алтае (+82%).
Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе компании «Эвотор», в Краснодарском крае сахар за год подешевел на 24% — до 45 рублей за кило, а гречка подорожала на 42%: в регионе средняя цена за 1 кг гречки в декабре 2019 года достигла почти 66 рублей.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.