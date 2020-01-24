Глава Faberlic решил создать молодежную партию и баллотироваться в Госдуму
Владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев 24 января заявил о создании партии право-либеральной направленности для городской молодежи
О политических амбициях главы Faberlic рассказал «Коммерсанту» бывший совладелец компании Александр Даванков. Он сообщил, что Нечаев хочет создать право-либеральную партию для городской молодежи. В 2020 году партия будет участвовать в региональных выборах, а в следующем году — баллотироваться в Госдуму.
Источник «Ъ» из администрации президента подтвердил эту информацию. Он рассказал, что политический проект обсуждался еще в прошлом году, а партийная программа может заинтересовать горожан 18-30 лет, которую можно «перехватить у протестной улицы».
По информации Даванкова, первый съезд партии пройдет 1 марта. Он сообщил, что Нечаев подал документы на проведение съезда в декабре 2019 года. Название партии пока не разглашается.
Как писали Юга.ру, в январе 2020 года о своих политических планах заявил директор по продукту World of Tanks IT-компании Wargaming.net Вячеслав Макаров. Он сообщил, что хочет создать в России «Партию прямой демократии» и с ней участвовать в региональных выборах, а также выдвинуть кандидатов в Госдуму.
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