Глава Faberlic решил создать молодежную партию и баллотироваться в Госдуму

Владелец косметической компании Faberlic Алексей Нечаев 24 января заявил о создании партии право-либеральной направленности для городской молодежи

О политических амбициях главы Faberlic рассказал «Коммерсанту» бывший совладелец компании Александр Даванков. Он сообщил, что Нечаев хочет создать право-либеральную партию для городской молодежи. В 2020 году партия будет участвовать в региональных выборах, а в следующем году — баллотироваться в Госдуму.

Источник «Ъ» из администрации президента подтвердил эту информацию. Он рассказал, что политический проект обсуждался еще в прошлом году, а партийная программа может заинтересовать горожан 18-30 лет, которую можно «перехватить у протестной улицы».

По информации Даванкова, первый съезд партии пройдет 1 марта. Он сообщил, что Нечаев подал документы на проведение съезда в декабре 2019 года. Название партии пока не разглашается.