МЧС Кубани возглавил экс-глава МЧС Хабаровского края

Олег Волынкин 20 января стал врио главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Раньше он руководил управлением МЧС в Хабаровском крае

С новым руководителем ведомства встретился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Олег Волынкин поблагодарил главу региона за оказанное доверие и подчеркнул, что все вопросы, связанные с ликвидацией последствий ЧС, будут решаться оперативно, сообщили в пресс-службе управления.

Напомним, должность начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю с марта 2017 года занимал Александр Тарарыкин. По данным источника «РБК Краснодар», его отставка была связана с неудовлетворительными итогами работы ведомства по предупреждению и ликвидации ЧС.

В октябре 2018 года врио главы кубанского МЧС стал Иван Лунев. Он должен был занимать эту должность до декабря, однако срок его работы продлили. В ноябре Лунев, как и до перевода на Кубань, вновь занял пост врио начальника ГУ МЧС по Курской области.