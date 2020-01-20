МЧС Кубани возглавил экс-глава МЧС Хабаровского края
Олег Волынкин 20 января стал врио главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Раньше он руководил управлением МЧС в Хабаровском крае
С новым руководителем ведомства встретился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Олег Волынкин поблагодарил главу региона за оказанное доверие и подчеркнул, что все вопросы, связанные с ликвидацией последствий ЧС, будут решаться оперативно, сообщили в пресс-службе управления.
Напомним, должность начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю с марта 2017 года занимал Александр Тарарыкин. По данным источника «РБК Краснодар», его отставка была связана с неудовлетворительными итогами работы ведомства по предупреждению и ликвидации ЧС.
В октябре 2018 года врио главы кубанского МЧС стал Иван Лунев. Он должен был занимать эту должность до декабря, однако срок его работы продлили. В ноябре Лунев, как и до перевода на Кубань, вновь занял пост врио начальника ГУ МЧС по Курской области.
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Кто такой Олег Волынкин?
Олег Волынкин родился 16 августа 1967 года в Кишиневе, окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное училище.
В системе МЧС России служит с 1994 года. Начал карьеру в должности старшего офицера оперативного отдела штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Хабаровского края. Затем работал на разных должностях в ГУ МЧС по Хабаровскому краю, с июня 2012 по июнь 2016 года был начальником ГУ МЧС по Камчатскому краю. В мае 2017 года возглавил ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
За свою карьеру Волынкин руководил многими гуманитарными и спасательными операциями. Среди них ликвидация лесных пожаров в Хабаровском крае, эвакуация российских граждан из Японии после аварии на АЭС «Фукусима», устранение последствий подтопления в Еврейской автономной области и Приморском крае.
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