На Кубани привлекают инвестиции для реконструкции рынков

Краснодарский край

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Департамент потребсферы Краснодарского края проводит работу по привлечению инвестиций на реконструкцию рынков. В этом году планируется привлечь 30 млн рублей

В департаменте сообщили, что 10,5 млн рублей уже привлекли на обновление рынков Каневского и Староминского районов. Рынки в райцентрах реконструировали собственники.

Так, в Каневской реконструировали гастрономический павильон, закупили современные холодильники. Для безопасности посетителей установили контрольно-пропускные пункты, шлагбаумы, видеонаблюдение. В Староминской реконструировали 40 социальных мест, предназначенных для бесплатной реализации продукции местных фермеров, а также благоустроил территорию В ближайшее время планируется модернизировать мясной павильон.

«Чтобы возродить традиционные форматы торговли — рынки и ярмарки Кубани, мы модернизируем объекты, привлекая новую покупательскую аудиторию. Всего департамент заключил 17 протоколов о сотрудничестве с собственниками рынков. Согласно договоренностям, в объекты инвестируют около 30 млн рублей», — рассказал глава департамента Роман Куринный.

В 2020 году планируется реконструировать еще четыре объекта — два в Кавказском, а также в Ейском и Ленинградском районах, уточнили в пресс-службе краевой администрации.

Инвестиции Торговля

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