В Сочи ребенку с инвалидностью дали место в детсаду только после вмешательства прокуратуры

В Сочи в январе восстановили права ребенка с инвалидностью на дошкольное образование

У мальчика тяжелое нарушение речи, поэтому он нуждается в обучении по адаптированной образовательной программе. В детском саду для него не нашлось места, поэтому мать ребенка обратилась в прокуратуру. Ведомство провело проверку, в ходе которой выявила нарушения со стороны городских властей в сфере доступности образования.

«Установлено, что в муниципальных дошкольных образовательных организациях города отсутствует достаточное количество мест для детей с тяжелым нарушением речи. А обеспечение детского населения местами в дошкольных образовательных организациях города является обязанностью органов местного самоуправления», — отметили в пресс-службе ведомства.

Главе Сочи Алексею Копайгородскому в связи с этим внесли представление. По результатам его рассмотрения мальчика обеспечили местом в детсаду.

В прокуратуре добавили, что в 2020 году в Сочи планируют открыть 16 групп компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как писали Юга.ру, в декабре 2019 года мэрия Сочи потребовала снести жилые постройки членов Всероссийского общества глухих, которые сочла самостроем. Суд отклонил иск администрации и оставил здание обществу.