Медведев призвал правительство не использовать нерусские слова

Медведев в ходе заседания правительства посоветовал коллегам не коверкать русский язык. Говоря о персонифицированной системе информирования граждан о мерах соцподдержки, премьер сказал о важности перехода «на так называемый проактивный формат взаимодействия», и тут же оговорился.

«Термин, конечно, не очень хороший. Мы очень часто любим иностранные термины в виде кальки заимствовать: proactive на самом деле — всего-навсего „предварительный“. Давайте мы не будем русский язык засорять ненужными словами», — цитирует Медведева пресс-служба правительства.