Медведев призвал правительство не использовать нерусские слова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 17 октября призвал правительство отказаться от использования англицизмов
Медведев в ходе заседания правительства посоветовал коллегам не коверкать русский язык. Говоря о персонифицированной системе информирования граждан о мерах соцподдержки, премьер сказал о важности перехода «на так называемый проактивный формат взаимодействия», и тут же оговорился.
«Термин, конечно, не очень хороший. Мы очень часто любим иностранные термины в виде кальки заимствовать: proactive на самом деле — всего-навсего „предварительный“. Давайте мы не будем русский язык засорять ненужными словами», — цитирует Медведева пресс-служба правительства.
Российские чиновники не один год пытаются бороться с заимствованными словами. Так, в 2014 году в кофейнях Крыма название кофе «американо» изменили на «россияно», объяснив это нестабильной геополитической ситуацией.
В июне 2016 года спикер крымского парламента Владимир Константинов призвал россиян отказаться от слов «кофе-брейк» и «месседж», так как они навязаны Западом. Спустя год он заявил о победе над словом «кофе-брейк». Константинов отметил, что в Крыму это слово больше не используют — его заменили на отечественные варианты «кофе-пауза» или «перерыв».
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