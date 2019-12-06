«Вечерний Ургант» снял пародию на пресс-конференцию Медведева
Телеведущий Иван Ургант представил, какие вопросы могли бы задать журналисты телеканалов, которые не попали 5 декабря на встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым
Шоумен 5 декабря показал в эфире Первого канала инсценированное интервью Медведева с российскими телеканалами. На вопросы Урганта премьер-министр «отвечал» фрагментами из прошедшей вчера пресс-конференции.
Так, от лица телеканала «Шансон-ТВ» ведущий спросил, «что больше губит: очко или к 11 туз?». Потом, представившись каналом «Магазин на диване», Ургант поинтересовался, купил ли премьер-министр хлебопечку с функцией закваски. В качестве журналиста канала «Охота и рыбалка» ведущий попытался узнать, нужно ли плевать на червя, перед тем как забрасывать удочку на рыбалке. А представившись работником канала Disney, Ургант выяснял, какая из принцесс у Медведева самая любимая.
В конце инсценировки ведущий захотел задать личный вопрос, который «многое объяснит» телезрителям. Дмитрий Медведев ответил, что «обрезать нужно аккуратно...».
Как писали Юга.ру, в ходе пресс-конференции 5 декабря свой вопрос Медведеву задала и видеоблогер Настя Ивлеева. Она спросила, планируется ли в России в связи с принятием закона о «суверенном интернете» закрытие YouTube. Премьер-министр пообещал, что YouTube закроют.
Читайте также
Статьи ПартнерскийКак устроен интернет вещей?
Пересматриваем рождественское «Черное зеркало» о наступившем будущем
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.