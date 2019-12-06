«Вечерний Ургант» снял пародию на пресс-конференцию Медведева

Краснодарский край, Вся Россия

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Телеведущий Иван Ургант представил, какие вопросы могли бы задать журналисты телеканалов, которые не попали 5 декабря на встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым

Шоумен 5 декабря показал в эфире Первого канала инсценированное интервью Медведева с российскими телеканалами. На вопросы Урганта премьер-министр «отвечал» фрагментами из прошедшей вчера пресс-конференции. 

Так, от лица телеканала «Шансон-ТВ» ведущий спросил, «что больше губит: очко или к 11 туз?». Потом, представившись каналом «Магазин на диване», Ургант поинтересовался, купил ли премьер-министр хлебопечку с функцией закваски. В качестве журналиста канала «Охота и рыбалка» ведущий попытался узнать, нужно ли плевать на червя, перед тем как забрасывать удочку на рыбалке. А представившись работником канала Disney, Ургант выяснял, какая из принцесс у Медведева самая любимая.

В конце инсценировки ведущий захотел задать личный вопрос, который «многое объяснит» телезрителям. Дмитрий Медведев ответил, что «обрезать нужно аккуратно...».

Как писали Юга.ру, в ходе пресс-конференции 5 декабря свой вопрос Медведеву задала и видеоблогер Настя Ивлеева. Она спросила, планируется ли в России в связи с принятием закона о «суверенном интернете» закрытие YouTube. Премьер-министр пообещал, что YouTube закроют.

 

Дмитрий Медведев Телевидение

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