Медведев ответил Ивлеевой, закроют ли в России YouTube

Дмитрий Медведев 5 декабря пообещал, что YouTube в России не закроют, а также рассказал, от чего будет зависеть успех работающих на этой площадке блогеров

Видеоблогер и телеведущая Настя Ивлеева в ходе большого интервью премьер-министра журналистам российских телеканалов спросила Дмитрия Медведева, планируется ли в России в связи с принятием закона о «суверенном интернете» закрытие YouTube.

«Ничего никто закрывать не собирается. YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать», — ответил Медведев.

Премьер-министр объяснил, что закон направлен не на запрет чего-либо, так как в интернете любой запрет можно легко обойти, а на защиту от теоретических попыток «отрезать» страну от мировой сети.

«Обычно в этом случае говорят: «Ну кто нас там собирается отрезать!» Это, как было сказано в одном советском фильме, обывательские разговорчики. На самом деле отрезать могут от чего угодно», — добавил премьер-министр.

Как писали Юга.ру, в России 1 ноября 2019 года начал действовать закон о суверенной части российского сегмента интернета. По новым правилам, контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика должен Роскомнадзор.