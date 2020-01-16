Эксперты РАНХиГС рассказали, может ли курс вырасти до 200 рублей за доллар
Глава Центра структурных исследований РАНХиГС 16 января рассказал, что в России может вырасти курс доллара до 200 рублей
Во время Гайдаровского форума в РАНГХиГС 15-16 января, руководитель Центра структурных исследований Алексей Ведев рассказал корреспонденту Ленты.ру, что курс доллара может подорожать до 200 рублей за доллар. Он подчеркнул, что движение в эту сторону возможно, а «в сторону 40 рублей — невозможно».
Заявление Ведева прокомментировал в бюеседе с RT доцент кафедры РАНХиГС Юрий Твердохлеб.
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«Я не думаю, что сегодня в экономике складываются предпосылки для того, чтобы рубль так сильно девальвировал. Такая девальвация рубля чревата очень серьезными структурными сдвигами в экономике, что недопустимо», — объяснил Твердохлеб.
Он подчеркнул, что у Центробанка и правительства достаточно рычагов, чтобы влиять на ситуацию на рынке.
Банки Юга.ру, публиковали в ноябре 2019 года мнение эксперта о том, что рубль закончит год в сильной позиции, но может и упасть по отношению к доллару. Ранее другой эксперт рассказал, что рубль будет слабеть на фоне снижения нефти и окончании налоговых выплат.
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