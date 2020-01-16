Эксперты РАНХиГС рассказали, может ли курс вырасти до 200 рублей за доллар

Глава Центра структурных исследований РАНХиГС 16 января рассказал, что в России может вырасти курс доллара до 200 рублей

Во время Гайдаровского форума в РАНГХиГС 15-16 января, руководитель Центра структурных исследований Алексей Ведев рассказал корреспонденту Ленты.ру , что курс доллара может подорожать до 200 рублей за доллар. Он подчеркнул, что движение в эту сторону возможно, а «в сторону 40 рублей — невозможно».

«Я не думаю, что сегодня в экономике складываются предпосылки для того, чтобы рубль так сильно девальвировал. Такая девальвация рубля чревата очень серьезными структурными сдвигами в экономике, что недопустимо», — объяснил Твердохлеб.

Он подчеркнул, что у Центробанка и правительства достаточно рычагов, чтобы влиять на ситуацию на рынке.