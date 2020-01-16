Эксперты РАНХиГС рассказали, может ли курс вырасти до 200 рублей за доллар

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

Глава Центра структурных исследований РАНХиГС 16 января рассказал, что в России может вырасти курс доллара до 200 рублей

Во время Гайдаровского форума в РАНГХиГС 15-16 января, руководитель Центра структурных исследований Алексей Ведев рассказал корреспонденту Ленты.ру, что курс доллара может подорожать до 200 рублей за доллар. Он подчеркнул, что движение в эту сторону возможно, а «в сторону 40 рублей — невозможно».

Заявление Ведева прокомментировал в бюеседе с RT доцент кафедры РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Читайте также:

«Я не думаю, что сегодня в экономике складываются предпосылки для того, чтобы рубль так сильно девальвировал. Такая девальвация рубля чревата очень серьезными структурными сдвигами в экономике, что недопустимо», — объяснил Твердохлеб.

Он подчеркнул, что у Центробанка и правительства достаточно рычагов, чтобы влиять на ситуацию на рынке.

Банки Юга.ру, публиковали в ноябре 2019 года мнение эксперта о том, что рубль закончит год в сильной позиции, но может и упасть по отношению к доллару. Ранее другой эксперт рассказал, что рубль будет слабеть на фоне снижения нефти и окончании налоговых выплат.

Деньги Экономика

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Эксперты РАНХиГС рассказали, может ли курс вырасти до 200 рублей за доллар
«Ведомости»: Новый премьер-министр написал музыку для нескольких песен Григория Лепса
Путин создал должность заместителя Совбеза РФ и назначил на нее Медведева
Три человека пострадали в Сочи в аварии с двумя внедорожниками
В Адыгее максимальную сумму выплат нуждающимся семьям увеличили до 80 тыс. рублей
В 2019 году россияне потратили на мобильные приложения 1 млрд долларов, и вот куда ушли деньги

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале