В 2019 году россияне потратили на мобильные приложения 1 млрд долларов, и вот куда ушли деньги
Аналитики выяснили, какие мобильные приложения оказались самыми популярными среди россиян в 2019 году и сколько за них заплатили
Читайте также:
Издание «Коммерсантъ» опубликовало результаты исследования аналитической компании о состоянии рынка мобильных приложений в России. Эксперты выяснили, что в 2019 году траты пользователей на платные приложения выросли на 40% и превысили 1 млрд рублей.
Самой популярной платной игрой стал «Великий султан» от китайской студии Mechanist Internet Technologies. Также пользователи оплачивали платные функции в социальной сети «ВКонтакте», скачивали музыкальное приложение Boom и онлайн-кинотеатр ivi.
Аналитики сообщили, что чаще всего россияне скачивали мессенджер WhatsApp. Также люди стали активно пользоваться приложениями «Налоги ФЛ» и «Почта России». А в приложении TikTok пользователи стали проводить на 80% больше времени. Популярность приложений по доставке еды выросла на 237%, добавил «360».
Как писали Юга.ру, в 2016 году Роскомнадзор изъявил желание взять под контроль мобильные приложения — ведомство заявило, что приложения должны отвечать тем же требованиям, что и сайты.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.