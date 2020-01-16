В 2019 году россияне потратили на мобильные приложения 1 млрд долларов, и вот куда ушли деньги

Краснодарский край, Вся Россия

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Аналитики выяснили, какие мобильные приложения оказались самыми популярными среди россиян в 2019 году и сколько за них заплатили

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Издание «Коммерсантъ» опубликовало результаты исследования аналитической компании о состоянии рынка мобильных приложений в России. Эксперты выяснили, что в 2019 году траты пользователей на платные приложения выросли на 40% и превысили 1 млрд рублей.

Самой популярной платной игрой стал «Великий султан» от китайской студии Mechanist Internet Technologies. Также пользователи оплачивали платные функции в социальной сети «ВКонтакте», скачивали музыкальное приложение Boom и онлайн-кинотеатр ivi.

Аналитики сообщили, что чаще всего россияне скачивали мессенджер WhatsApp. Также люди стали активно пользоваться приложениями «Налоги ФЛ» и «Почта России». А в приложении TikTok пользователи стали проводить на 80% больше времени. Популярность приложений по доставке еды выросла на 237%, добавил «360».

Как писали Юга.ру, в 2016 году Роскомнадзор изъявил желание взять под контроль мобильные приложения — ведомство заявило, что приложения должны отвечать тем же требованиям, что и сайты.

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