Участок дороги, соединяющей Карачаево-Черкесию и Кубань, реконструируют к 2023 году
Реконструкцию участка дороги Майкоп — Карачаевск, проходящей через Краснодарский край, планируют завершить к 2023 году
Речь идет о 12 км дороги, реконструкция которых уже ведется в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы. Участок проходит через Урупский и Зеленчукский районы Карачаево-Черкесии и ведет к курорту «Архыз».
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В «Карачаевочеркесавтодоре» сообщили 15 января агентству ТАСС, что работы планируется завершить до конца 2022 года. В частности, в этом году планируется реконструкция почти 3 км дороги. На участке полностью заменят земляное полотно, положат два слоя асфальтобетона, отремонтируют трубы, лотки и другие сооружения.
Источник издания отметил, что дорога важна как для курортной отрасли, так и с точки зрения развития агропромышленной отрасли, что актуально для Зеленчукского и Хабезского районов.
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В прошлом году часть этой дороги — почти 5 км — уже реконструировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Всего к 2024 году в рамках нацпроекта планируют реконструировать более 24 км дороги, соединяющей Черкесск, Хабезский район и ведущей к «Архызу».
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