Участок дороги, соединяющей Карачаево-Черкесию и Кубань, реконструируют к 2023 году

Речь идет о 12 км дороги, реконструкция которых уже ведется в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы. Участок проходит через Урупский и Зеленчукский районы Карачаево-Черкесии и ведет к курорту «Архыз».

В «Карачаевочеркесавтодоре» сообщили 15 января агентству ТАСС, что работы планируется завершить до конца 2022 года. В частности, в этом году планируется реконструкция почти 3 км дороги. На участке полностью заменят земляное полотно, положат два слоя асфальтобетона, отремонтируют трубы, лотки и другие сооружения.

Источник издания отметил, что дорога важна как для курортной отрасли, так и с точки зрения развития агропромышленной отрасли, что актуально для Зеленчукского и Хабезского районов.