Мэрия потребовала снести дома жителей Сочи с нарушением слуха

Администрация курорта подала иск о сносе самовольных построек, которые принадлежат членам Всероссийского общества глухих на участке «Голубая дача». Лазаревский районный суд иск удовлетворил, указав, что постройки находятся на самовольно занятой земле и подлежат сносу. Однако жители Сочи с нарушением слуха подали апелляционную жалобу в Краснодарский краевой суд.

Судебная коллегия установила, что на спорном участке ранее находился санаторий «Маяк» Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухонемых». В 1957 году эту землю передали краевому отделу общества глухонемых. Сотрудникам здравницы — членам общества глухонемых — была предоставлена возможность жить и вести хозяйство на этом земельном участке.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении иска администрации Сочи к членам Всероссийского общества глухих, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Как писали Юга.ру, в июле в Сочи прекратили полномочия судьи, отправившей в СИЗО лежачего смертельно больного инвалида.