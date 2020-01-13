Осужденная за СМС жительница Сочи рассказала о своей жизни после помилования

Сочинка Оксана Севастиди, которую обвинили в госизмене за несколько СМС, 13 января рассказала, как изменилась ее жизнь после выхода на свободу

Юга.ру писали, что в марте 2016 года Краснодарский краевой суд приговорил жительницу Сочи Оксану Севастиди к семи годам заключения за несколько СМС , которые она отправила в 2008 году. В сообщениях женщина писала другу о поезде с военной техникой, который шел в сторону Абхазии. Это произошло незадолго до войны с Грузией. В 2017 году президент РФ Владимир Путин помиловал женщину. Адвокат Севастиди говорил , что она будет добиваться отмены приговора и полного оправдания.

Женщина не знала, что ее знакомый, Тимур Бускадзе, которому она отправила смс, работает на грузинскую разведку и до сих пор сомневается, что это правда, рассказала 13 января Севастиди в интервью RT.

В общей сложности в местах лишения свободы она провела два года и два месяца, полгода из них — в тюрьме. По ее словам, условия в СИЗО и колонии были хорошие. Она запретила родственникам навещать ее, поэтому они отправляли посылки с гостинцами и фотографиями, также ей писали слова поддержки и жители других стран.

Пока Севастиди не удалось добиться полного оправдательного приговора.

«Если в итоге ничего не получится, то будем добиваться хотя бы досрочного снятия судимости», — подчеркнула женщина.

Из-за судимости сочинке сложно устроиться на работу, потому что многие вакансии оказались для нее закрытыми. Из-за этого женщина почти три года не может помогать близким. Она сказала, что родственники ее поддерживают, но «надо вставать на ноги», тем более женщина должна оказывать уход 70-летней матери, которая после случившегося была поставлена на учет в психоневрологическом диспансере.

«У меня жизнь перевернулась. Я уже по-другому отношусь к людям, не так доверяю им. На самом деле, я до сих пор не верю, что это со мной произошло. Мне до сих пор иногда снятся сны о том, что произошло. Никак не могу забыть этот кошмар, но надеюсь, что когда-нибудь получится. Иногда в интернете попадаются новости и ролики обо мне — сразу слезы наворачиваются», — призналась Севастиди.