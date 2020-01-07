Две краснодарских краевых больницы получат около 6,4 млрд рублей субсидий за три года

Новость об этом появилась на сайте правительства 6 января. В публикации говорится, что премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение более 95 млрд руб. субсидий на строительство объектов здравоохранения в 46 субъектах Российской Федерации.

Субсидии предусмотрены для софинансирования строительства объектов здравоохранения, находящихся в государственной собственности, и будут выделены в 2020, 2021 и 2022 гг. в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».

Само распоряжение с распределением сумм по регионам и конкретным учреждениям опубликовано отдельным файлом.

В нем обозначено, что получателями субсидий в Краснодарском крае станут два объекта. Первый — Детская краевая клиническая больница, которая получит почти 3,1 млрд руб. из федерального бюджета на строительство лечебно-диагностического корпуса. Второй — Краевая Клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского, в этом случае около 3,3 млрд руб. пойдут на реконструкцию и расширение 2 очереди больницы.