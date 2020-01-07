Две краснодарских краевых больницы получат около 6,4 млрд рублей субсидий за три года
Распределение субсидий на медучреждения утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года
Новость об этом появилась на сайте правительства 6 января. В публикации говорится, что премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил распределение более 95 млрд руб. субсидий на строительство объектов здравоохранения в 46 субъектах Российской Федерации.
Субсидии предусмотрены для софинансирования строительства объектов здравоохранения, находящихся в государственной собственности, и будут выделены в 2020, 2021 и 2022 гг. в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».
Само распоряжение с распределением сумм по регионам и конкретным учреждениям опубликовано отдельным файлом.
В нем обозначено, что получателями субсидий в Краснодарском крае станут два объекта. Первый — Детская краевая клиническая больница, которая получит почти 3,1 млрд руб. из федерального бюджета на строительство лечебно-диагностического корпуса. Второй — Краевая Клиническая больница №1 имени профессора С.В. Очаповского, в этом случае около 3,3 млрд руб. пойдут на реконструкцию и расширение 2 очереди больницы.
Три медицинских учреждения Ставропольского края получат федеральные субсидии общим объемом около 3,5 млрд рублей, Волгоградский областной онкодиспансер — более 2,137 млрд руб. Издание «Кавказский узел» также сообщает, что 784 млн руб. будет выделено для Республиканского противотуберкулезного диспансера в Махачкале, Александро-Мариинская больница в Астрахани получит 692 млн руб., две больницы Грозного будут субсидированы на общую сумму около 449 млн руб., психоневрологический диспансер в селе Плиево Назрановского района Ингушетии стал адресатом 331 млн руб., а на детскую поликлинику во Владикавказе выделили 294,5 млн руб.
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