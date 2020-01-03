Краснодар стал самым инвестиционно активным городом в ЮФО
Краевая столица обогнала по инвестиционной активности соседей по федеральному округу
Краснодар стал лучшим среди городов Южного федерального округа по уровню инвестиционной активности.
Краевая столица обошла Ростов-на-Дону и Волгоград по 18 показателям из 34 возможных. Тем не менее, руководитель управления экономики администрации Краснодара Елена Васильченко отметила, что данное преимущество — это лишь цифры. Соседей по ЮФО Краснодар обошел в 2,5 раза.
Кубанская столица стала лучшей по платным услугами населению, крупным и средним организациям, по уровню доходов бюджета (23,7 млрд рублей), по исполнению бюджета в расчете на одного жителя (23,5 тыс рублей), по уровню инвестиционной активности, который равен 56,9 млрд рублей.
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