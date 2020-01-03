Россия добыла рекордное количество нефти в 2019 году

Россия добыла нефти по итогам 2019 года рекордное количество за современную историю.

За год было добыто 560,2 миллионов тонн «черного золота». Это примерно 11,25 миллионов баррелей в сутки, сообщает издание Bloomberg. Если брать к сравнению период СССР, то показатель прошлого года второй, после рекордного 1987 года. Тогда, чтобы спасти экономику добывали порядка 11,42 миллиона баррелей в сутки.

Аналитики Bloomberg считают, что, если бы не соглашение между Россией и ОПЕК, которое ограничивает добычу нефти, то рекорд мог быть установлен. Россия может добывать дополнительно до 500 тысяч тонн нефти в сутки, но согласно договору, сократила добычу на 228 тысяч баррелей. Напомним, Россия не является членом ОПЕК, но присоединилась к соглашению.