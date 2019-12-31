На Кубани в 2019 году выделили более 372 млн рублей грантов некоммерческим организациям

Пуликовский встретился с активистами ветеранских организаций и обсудил работу общественных организаций, сообщила пресс-служба администрации края.

«Мы каждый год стараемся увеличивать объемы финансирования, чтобы как можно больше общественных организаций, среди которых не только ветеранские, смогли поучаствовать в конкурсах и получить гранты. Край большой, много общественно полезных проектов, направленных на поддержку людей, патриотическое воспитание граждан, охрану окружающей среды», — подчеркнул вице-губернатор.

По его словам, в 2019 году краевые и президентский гранты получили 130 кубанских НКО. Общая сумма грантовой поддержки некоммерческих объединений превысила 372 млн рублей. Средства были выделены из федерального, регионального и местных бюджетов, добавил Пуликовский.