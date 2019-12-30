Космонавты нарядили новогоднюю елку на МКС
Экипаж Международной космической станции в конце декабря нарядил елку на борту
Видео, на котором в невесомости плавает наряженная игрушечная елка и видны разные новогодние украшения, опубликовали 30 декабря в официальных аккаунтах «Роскосмоса» в соцсетях.
Сейчас на борту МКС находятся два российских космонавта — Олег Скрипочка и Александр Скворцов. С ними работают астронавты из США Кристина Кох, Джессика Меир и Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.
Как писали Юга.ру, компания Илона Маска SpaceX в 2020 году собирается исследовать на МКС семена каннабиса.
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