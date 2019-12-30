Космонавты нарядили новогоднюю елку на МКС

Видео, на котором в невесомости плавает наряженная игрушечная елка и видны разные новогодние украшения, опубликовали 30 декабря в официальных аккаунтах «Роскосмоса» в соцсетях.

Сейчас на борту МКС находятся два российских космонавта — Олег Скрипочка и Александр Скворцов. С ними работают астронавты из США Кристина Кох, Джессика Меир и Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано.