Илон Маск собирается отправить на МКС коноплю

В 2020 году компания SpaceX проведет исследование семян каннабиса после 30-дневного пребывания на МКС

Ученые планируют месяц изучать удаленно рост культуры на Международной космической станции. После чего инкубаторы с семенами каннабиса вернутся на Землю, и специалисты изучат, как микрогравитация повлияла на растения, сообщил 12 декабря «360» со ссылкой на издание Vice.

SpaceX отправит коноплю на МКС в марте 2020 года. Изучение марихуаны заказала Маску агротехническая компания Front Range Biosciences.