Илон Маск собирается отправить на МКС коноплю
В 2020 году компания SpaceX проведет исследование семян каннабиса после 30-дневного пребывания на МКС
Ученые планируют месяц изучать удаленно рост культуры на Международной космической станции. После чего инкубаторы с семенами каннабиса вернутся на Землю, и специалисты изучат, как микрогравитация повлияла на растения, сообщил 12 декабря «360» со ссылкой на издание Vice.
SpaceX отправит коноплю на МКС в марте 2020 года. Изучение марихуаны заказала Маску агротехническая компания Front Range Biosciences.
«Хотели показать предпринимателям, что все возможно»:
Как писали Юга.ру, американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск выступил 18 октября на краснодарском форуме «Дело за малым». Маска пригласили на форум с помощью билбордов, которые появились около офиса SpaceX в Калифорнии. На них была надпись «Kak tebe takoe?» и QR-код, ведущий на сайт-приглашение.
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