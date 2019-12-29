Президент России подписал закон о возврате части страховки после выплаты кредита
Владимир Путин подписал новый закон в области кредитования
Президент России подписал новый закон, касающийся потребительского и ипотечного кредитования.
Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, заемщик получит право вернуть часть страховой премии, если ипотека или потребительский кредит выплачены досрочно. Заемщик теперь сможет отказаться от договора страхования в течение двух недель после досрочного погашения кредита. А кредитор будет обязан выплатить средства страховой премии за неиспользованный период в течение семи дней, после подачи заявления. Также, согласно новому закону, кредитор обязан будет выдавать потребительские кредиты без страховки. В таком случае процентная ставка может быть выше.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года. На взятые до этой даты кредиты он распространяться не будет.
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