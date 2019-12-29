Первая «Ласточка» отправится из Анапы в Краснодар 30 декабря

Краснодарский край

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Анапу и краевую столицу с конца декабря соединят ежедневные электрички

Краснодар и Анапу свяжут ежедневным электропоездом. В день будет осуществляться два рейса.

По пути остановки будут осуществляться на станциях в Варениковской, Северской, Афипске, Абинске и на станции Разъезд 9 км, где появился вокзал с 420-метровой платформой. Время в пути — около 2 часов 40 минут. Согласно расписанию на сайте РЖД, первая «Ласточка» под номером 823 отправится из Анапы в Краснодар 30 декабря в 10:15 по московскому времени. К месту назначения электричка прибудет в 13:13. Из Краснодара «Ласточка» будет отправляться в 06:06 и 18:26 по московскому времени. Из Анапы отправление в 09:07 и 21:42.

С 30 декабря по 8 января 2020 года стоимость билетов составит 301 рубль. С 9 января стоимость будет рассчитываться в зависимости от уровня спроса на этот вид транспорта, а также в зависимости от времени приобретения билета. При покупке билета сразу в оба направления стоимость второго билета будет снижена на 20%. Также планируется предоставлять 30-процентные скидки для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет.

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