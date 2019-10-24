«Газпром межрегионгаз Краснодар» планирует расторгнуть договоры с 13 тыс. должников

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» планирует расторгнуть договоры поставки газа с 13 тыс. должников и взыскать с них деньги

«Газпром межрегионгаз Краснодар» заключал с абонентами договоры, которые компания может расторгнуть, если потребители не оплачивали поставку газа более чем полгода и игнорировали требования погасить долг. Это положение также регулирует Гражданский кодекс РФ.

Общая задолженность 13 тыс. абонентов составила 235 млн рублей, их уже отключили от газоснабжения. По закону, всем должникам, которые больше не получают газ, компания отправляет уведомления о расторжении договора. Кроме того, «Газпром межрегионгаз Краснодар» планирует обратиться в суд для принудительного взыскания долга.

Новые договоры абоненты смогут заключить только после полной оплаты долгов, пени и судебных издержек. Процедуру заключения договора придется проходить заново, а у компании должны высвободиться неиспользуемые объемы газа.

В пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар» добавили, что все освободившиеся после расторжения договоров объемы газа распределят в пользу других жителей, которые ожидают выдачи технических условий для газификации.

О том, что делать, чтобы вам не отключили газ, каков порядок действий потребителя при заключении договора и каковы возможные санкции за неисполнение этой процедуры, Юга.ру подготовили материал ранее.