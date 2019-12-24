В горах Сочи из-за сильного ветра и теплой погоды закрывают трассы для катания 

В горах Сочи 24 декабря из-за порывов ветра и теплой погоды закрывали трассы для лыжников и сноубордистов

Затем на официальной странице курорта в инстаграм появилось объявление , что катание на трех трассах стартовало с 12:30.

«Трассы закрыты, ввиду усиления ветра на неопределенный период», — сообщили порталу в Юга.ру в информационном центре курорта в продень.

На курорте «Роза Хутор» в свою очередь сообщили, что трассы закрывают из-за аномально теплой погоды. На высоте более 1 тыс. метров над уровнем моря температура воздуха до 10 °С. Райдеров предупредили, что из-за ухудшающегося состояния трасс во второй половине дня они могут частично закрываться по необходимости, исходя из фактического состояния. Лыжникам и сноубордистам рекомендовали начинать катание пораньше — склоны открываются в 8:30, а также пользоваться канатной дорогой «Стрела» для быстрого подъема на высоту 1600 метров над уровнем моря.

«До декабрьской нормы осадков не хватает 161 мм, а в природе все должно быть уравновешено», — заключили на официальной странице курорта «Роза Хутор» в инстаграме.

Как писали Юга.ру, в первые дни декабря горах Сочи выпало больше полуметра снега.