Путин посмотрит, как в Адыгее выращивают миллионы роз

Адыгея

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В ходе поездки в Адыгею 23 декабря президент России Владимир Путин посетит предприятие «Зеленый дом»

Там с 2010 года выращивают розы на продажу. Компания начинала с выращивания двух видов роз, сейчас — 50 видов, из них в тестовом режиме выращивают 30 новых видов. Сорта привезли из Голландии, Германии и Франции.

В 2018 году местный отдел агрономов вывел три сорта розы путем мутации, востребованные на рынке. Специально для этого построили новую теплицу, ее запустят в феврале 2020 года. Общая площадь тепличного комплекса — около 10 га. Инвестиции в новый проект составили 1,2 млрд рублей.

В год на предприятии выращивают около 9 млн роз в год. Их поставляют на юг России, в столичный регион, Оренбург. Покупатели предпочитают былые и красные розы, но существует множество разных оттенков.

Гендиректор «Зеленого Дома» Евгения Бабичева сообщила порталу Юга.ру, что выращенные в России розы отличаются высоким качеством, они хранятся намного дольше, чем привезенные из Голландии, вплоть до десяти дней у конечного покупателя.

Растениеводство

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