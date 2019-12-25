Число франчайзинговых отделений в курьерской сети СДЭК превысило 1,5 тысячи

Служба курьерской доставки для частных лиц СДЭК работает в РФ около 20 лет. Начав как специализированный сервис для интернет-магазина Korzina.ru, к концу 2019 года сеть обрела статус федеральной. Активное увеличение числа офисов началось в 2009 году; сейчас СДЭК принимает и отправляет более 150 тыс. отправлений ежедневно в 36 тыс. населенных пунктах страны. При этом около 30% ее офисов — мультифранчайзинговые.

Воспользоваться сервисом могут клиенты из разных регионов РФ. При этом компания максимально упростила СДЭК отслеживание посылок, переведя ее в онлайн-режим. Кроме того, здесь можно отследить посылки и других почтовых компаний, в том числе — DHL Express, Fedex, Aliexpress, eBay.

После отправки каждый клиент получает специальный трек-код. По ней клиент может узнать нахождение посылки, зайдя на сайт компании и указав данный номер.