Число франчайзинговых отделений в курьерской сети СДЭК превысило 1,5 тысячи
В 2019 году франчайзинговая сеть курьерской службы СДЭК включила более 1,5 тыс. отделений
Служба курьерской доставки для частных лиц СДЭК работает в РФ около 20 лет. Начав как специализированный сервис для интернет-магазина Korzina.ru, к концу 2019 года сеть обрела статус федеральной. Активное увеличение числа офисов началось в 2009 году; сейчас СДЭК принимает и отправляет более 150 тыс. отправлений ежедневно в 36 тыс. населенных пунктах страны. При этом около 30% ее офисов — мультифранчайзинговые.
Воспользоваться сервисом могут клиенты из разных регионов РФ. При этом компания максимально упростила СДЭК отслеживание посылок, переведя ее в онлайн-режим. Кроме того, здесь можно отследить посылки и других почтовых компаний, в том числе — DHL Express, Fedex, Aliexpress, eBay.
После отправки каждый клиент получает специальный трек-код. По ней клиент может узнать нахождение посылки, зайдя на сайт компании и указав данный номер.
В случае, если клиент не получил накладной с трек-кодом, но посылка уже отправлена, достаточно обратиться в почтовое отделение с заявлением о поиске конкретной бандероли или позвонить по телефону.
Однако без накладной найти груз можно только, если он находится в одном из отделений СДЭК. Во время перемещения по маршруту отследить посылку нельзя.
Ту же задачу может решить и Posylka.net — сервис для отслеживания отправлений разных служб доставки. Портал работает круглосуточно и без выходных. При этом не нужно изучать график отделения, общаться с операторами или заполнять подробный запрос. Трек-код позволяет быстро получить нужные сведения. Пользователь узнает, на каком этапе доставки находится груз, и предварительные сроки получения. Чтобы своевременно получать новые данные о состоянии посылки, можно оформить подписку на e-mail.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.