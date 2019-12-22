В Дагестане высокопоставленных налоговиков поймали на незаконном списании долга в 22 млн рублей

По делу проходят начальник межрайонной инспекции ФНС № 2 по Дагестану, его заместитель и два главных государственных инспектора отдела контрольной работы.

По версии следствия, в 2018 году в селе Касумкент Сулейман-Стальского района они внесли ложные сведения о погашении задолженности налогоплательщиками в размере более 22 млн рублей. Для этого они вручную ввели неверную информацию в карточках «Расчеты с бюджетом» в системе электронной обработки данных и в автоматизированной информационной системе «Налог-3» за 2017-2018 годы.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с использованием служебного положения). Силовики провели обыски в домах подозреваемых, трох из них задержали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.