В Сочи поезд насмерть сбил мужчину

Краснодарский край

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Вечером 21 декабря в Лазаревском районе Сочи мужчина погиб под колесами поезда

Инцидент произошел на перегоне Лазаревская — Водопадный. Машинист поезда заметил человека, перебегающего пути, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но не успел остановиться.

К месту ЧП выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются, личность погибшего устанавливается, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЮФО.

Как писали Юга.ру, в начале декабря поезд насмерть сбил мужчину в Краснодаре.

Железная дорога Происшествия

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