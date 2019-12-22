В Сочи поезд насмерть сбил мужчину
Вечером 21 декабря в Лазаревском районе Сочи мужчина погиб под колесами поезда
Инцидент произошел на перегоне Лазаревская — Водопадный. Машинист поезда заметил человека, перебегающего пути, подал звуковой сигнал, применил экстренное торможение, но не успел остановиться.
К месту ЧП выехала следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются, личность погибшего устанавливается, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЮФО.
Как писали Юга.ру, в начале декабря поезд насмерть сбил мужчину в Краснодаре.
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