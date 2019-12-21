Сочи и Китай свяжут прямые авиарейсы
С 30 декабря открывается прямое авиасообщение между китайским городом Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом, и курортом Сочи
Инициатором появления этого рейса стала игорная зона «Красная Поляна». Первый чартерный рейс совершит авиакомпания iFly Airlines.
Самолеты вместимостью 345 человек будут летать раз в неделю, а при высоком спросе с марта 2020 их количество могут увеличить до четырех в неделю.
Большинство гостей из Китая будут проводить свой отдых в Сочи, но часть из них будет комбинировать курорт с Москвой и Санкт-Петербургом. При этом затраты на авиарейс полностью берет на себя туристическая компания Bcts Travel Service Shenzhen Co., которая занимается организацией тура китайских гостей в Сочи.
Для групп граждан обоих государств действуют послабления визового режима, отметили в пресс-службе игорной зоны.
Как писали Юга.ру, в сентябре было запущено прямое авиасообщение между Краснодаром и китайским курортом Санья.
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