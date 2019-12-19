Адыгея собирается заключить с Азербайджаном контракт на поставку эфирных масел
Центр поддержки экспорта Республики Адыгея 16-17 декабря организовал бизнес-миссию для предпринимателей из Азербайджана
Иностранные бизнесмены посетили производственные площадки ряда предприятий Адыгеи. Особый интерес азербайджанская делегация проявила к эфирным маслам на натуральной основе, сообщили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.
По данным местного производителя эфирных масел, продукция отличается высоким качеством, масла применяются преимущественно для ароматизации пищевых продуктов, напитков, изделий бытовой химии, в фармацевтической промышленности, в медицине и ароматерапии, а также как растворители.
«Предприниматели Азербайджана взяли образцы продукции для тестирования. Положительные итоги этих тестов позволят заключить экспортный контракт», — отметили в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи.
Азербайджанские дистрибьюторы и компании-импортеры также заинтересованы бытовой химией, машиностроении и редукторами, которые делают в Адыгее. Продуктивными были контакты по поставкам продукции пищевой промышленности: нерафинированного подсолнечного масла, продуктов питания и напитков. Планируется заключение ряда контрактов, добавили в министерстве экономического развития и торговли республики.
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