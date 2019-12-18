Депутат Госдумы хочет провести референдум о возвращении смертной казни

Краснодарский край, Вся Россия

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Глава «Справедливой России» Сергей Миронов предложил отменить мораторий на смертную казнь в России

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Осенью этого года Сергей Миронов рассказал, что фракция «Справедливая Россия» работает над документом о частичной отмене моратория на смертную казнь. В частности, справедливороссы хотят применять высшую меру наказания для осужденных за убийство несовершеннолетних. 17 декабря он сообщил РИА «Новости», что работа над документом закончена.

Миронов объяснил, что рассчитывает на проведение общероссийского референдума по этому поводу, так как в России нет закона о запрете смертной казни, но страна подписала международный договор, также у нее есть решение Конституционного суда.

По его словам, большинство жителей России поддерживает возвращение высшей меры наказания для террористов, пособников и убийц детей.

Как писали Юга.ру, ранее о снятии моратория говорили глава СК России Александр Бастрыкин, депутаты парламента Чечни, бывший президент Северной Осети Таймураз Мамсуров. А в Абхазии в 2019 году ввели смертную казнь за распространение наркотиков, законопроект начнет действовать с 1 января 2020 года.

«Справедливая Россия» Преступления против детей смерть

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