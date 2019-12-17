Утром 1 января в Краснодаре устроят новогодний забег

В Краснодаре в первый день 2020 года проведут праздничный благотворительный забег

Дистанции забега составят 20 тыс. метров и 2020 метров. Спортсмены стартуют от улицы Красной, 20 (угол с Комсомольской) в 11:00 и 11:10, за час до этого начнется регистрация.

Организатор забега, Top Liga, сообщил, что все средства от продажи «билетов» для участников пойдут на помощь Нурлыбеку Сахибеденову, который потерял ногу во время военной службы, но продолжает служить. Сахибеденов удостоен ордена Мужества и медали «За отвагу», рассказали в пресс-службе компании Top Liga.

«У него большая семья: любимая жена и трое детей. А еще у Нурлыбека есть мечта — беговой протез за 833 тыс. рублей. Регистрируясь на забег, вы можете оказать значительную помощь беговому товарищу и немного приблизить Нурлыбека к мечте», — сказали организаторы.