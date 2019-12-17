Утром 1 января в Краснодаре устроят новогодний забег
В Краснодаре в первый день 2020 года проведут праздничный благотворительный забег
Дистанции забега составят 20 тыс. метров и 2020 метров. Спортсмены стартуют от улицы Красной, 20 (угол с Комсомольской) в 11:00 и 11:10, за час до этого начнется регистрация.
Организатор забега, Top Liga, сообщил, что все средства от продажи «билетов» для участников пойдут на помощь Нурлыбеку Сахибеденову, который потерял ногу во время военной службы, но продолжает служить. Сахибеденов удостоен ордена Мужества и медали «За отвагу», рассказали в пресс-службе компании Top Liga.
«У него большая семья: любимая жена и трое детей. А еще у Нурлыбека есть мечта — беговой протез за 833 тыс. рублей. Регистрируясь на забег, вы можете оказать значительную помощь беговому товарищу и немного приблизить Нурлыбека к мечте», — сказали организаторы.
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Мужчина живет в Волгограде, но также примет участие в мероприятии.
Стоимость участия в каждом из забегов — 700 рублей. Зарегистрироваться можно на сайте организатора.
Новогодние забеги в Краснодаре проводят с 2012 года. В первом марафоне приняли участие около 30 человек, а в забеге 1 января 2019 года участвовали как минимум 500 человек.
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Было много вопросов про Благотворительный Новогодний забег⭐️ Для кого будут собраны деньги. ⠀ Сахибеденов Нурлыбек Ахтлекович @n830603�� Награды: Орден Мужества, медаль За Отвагу, медаль За Воинскую доблесть 1 и 2 степени, медаль За Укрепление боевого содружества, медаль За Отличие в военной службе 2 и 3 степени, медаль За Ратную доблесть и медаль За службу в спецназе. ⠀ Нурлыбек потерял ногу во время службы, но он продолжает быть действующим военным офицером. ⠀ С Нуриком мы познакомились на Сочи Марафон, где он пробежал 10 км за 02:06:37��♂️ ⠀ У него большая семья: любимая жена и 3-е детей. ⠀ У Нурлыбека есть мечта - беговой протез за 833 тысячи рублей. Давайте поможем этому настоящему мужчине стать ближе к своей мечте, ведь он как никто другой достоин этого!�� ⠀ Для этого необходимо зарегистрироваться на Новогодний забег 2020, если вы не можете пробежать в Краснодаре, то выбирайте online-старт: https://topliga.ru/zabeg/?zabeg=NEWYEAR_20 (пишите нам в Direct и мы пришлем ссылку) ⠀ #TopLigaRun #НовогоднийЗабег #Забег2020 #БегузаНурика
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