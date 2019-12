Утром 1 января в Краснодаре устроят новогодний забег

View this post on Instagram

Было много вопросов про Благотворительный Новогодний забег⭐️ Для кого будут собраны деньги. ⠀ Сахибеденов Нурлыбек Ахтлекович @n830603 Награды: Орден Мужества, медаль За Отвагу, медаль За Воинскую доблесть 1 и 2 степени, медаль За Укрепление боевого содружества, медаль За Отличие в военной службе 2 и 3 степени, медаль За Ратную доблесть и медаль За службу в спецназе. ⠀ Нурлыбек потерял ногу во время службы, но он продолжает быть действующим военным офицером. ⠀ С Нуриком мы познакомились на Сочи Марафон, где он пробежал 10 км за 02:06:37‍♂️ ⠀ У него большая семья: любимая жена и 3-е детей. ⠀ У Нурлыбека есть мечта - беговой протез за 833 тысячи рублей. Давайте поможем этому настоящему мужчине стать ближе к своей мечте, ведь он как никто другой достоин этого! ⠀ Для этого необходимо зарегистрироваться на Новогодний забег 2020, если вы не можете пробежать в Краснодаре, то выбирайте online-старт: https://topliga.ru/zabeg/?zabeg=NEWYEAR_20 (пишите нам в Direct и мы пришлем ссылку) ⠀ #TopLigaRun #НовогоднийЗабег #Забег2020 #БегузаНурика